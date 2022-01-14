14 Января 2022
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Политика За рубежом
сенат США (2017) | Фото: i2.wp.com

Сенат США не одобрил законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Сенат Конгресса США отклонил предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток - 2".

Инициатива не смогла набрать необходимых 60 голосов для утверждения. 43 сенатора проголосовали против, пишет Regnum.

Несмотря на это, Круз в Twitter призвал президента США Джо Байдена прислушаться к мнению верхней палаты конгресса, где большинство поддержало законопроект об ужесточении санкций. При этом Совет нацбезопасности и Госдеп США выступили против санкций в отношении "Северного потока-2".

В Госдепе заявили, что санкции против "Северного потока-2" подорвут единство среди европейских союзников США в критический важный момент, когда нужно единым фронтом реагировать на "российскую угрозу".

Теги: сша, санкции, северный поток-2



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