Число противников QR-кодов среди россиян перевалило за половину - опрос

В России растет число граждан, не одобрительно относящихся к системе посещения общественных мест по QR-кодам. За два месяца, что активно обсуждается соответствующий законопроект, доля противников QR-кодов выросла на 10% - с 42% до 52%, свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Больше всего противников системы QR-кодов живет в Санкт-Петербурге – там против выступают 58% респондентов (кстати, в этом городе, по данным правительства России, коллективный иммунитет превышает 80%). В Москве против QR-кодов выступают 49%, в Новосибирске – 47%, передает РБК.

Больше всего противников QR-кодов среди непривитых граждан – 75%. А вот те, кто сделал прививку от коронавируса, меньше противятся системе ограничений, хотя и среди них доля не одобряющих QR-коды велика – 42%.

Отметим, что среди антипрививочников 68% заявили, что введение QR-кодов не заставит их вакцинироваться.

Опрос проходил 12–13 января 2022 года в 352 населенных пунктах России, в нем участвовали 1600 человек

Напомним, в декабре правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах был одобрен Госдумой в первом чтении. Планируется, что во втором – основном – чтении парламент рассмотрит документ до 1 февраля. Именно на этом этапе в законопроект могут вноситься поправки, на которых настаивали все без исключения фракции Госдумы.