Михеевский ГОК почти вдвое увеличил запасы меди

Михеевский горно-обогатительный комбинат (входит в Группу "Русская медная компания") завершил разведку двух новых участков недр (Западного и Николаевского), которые расположены в радиусе менее 10 км от предприятия. В результате общие запасы руды предприятия выросли на 60% до 880 млн тонн, в том числе запасы меди увеличились на 44% до 2,842 млн тонн, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

"Запасы новых участков поставлены на государственный баланс. Идет подготовка проектной документации для их разработки, активная фаза которой стартует не ранее 2024 года", - рассказал генеральный директор АО "Михеевский ГОК" Александр Сизиков.

Содержание меди в геологических запасах на Новониколаевском составляет 0,27%, на Западном - 0,23% Постоянное внедрение наилучших доступных технологий и современное техническое оснащение предприятий Группы РМК позволяет разрабатывать месторождения даже с низким содержанием меди в руде. Это даёт возможность вовлекать в хозяйственный оборот невостребованные ранее участки недр и максимально извлекать металл в концентрат.

Михеевский ГОК запущен в 2014 году в Варненском районе Челябинской области для освоения одноименного месторождения, которое входит в число пятидесяти крупнейших медных месторождений мира. На текущий момент номинальные производственные мощности составляют 27 млн. тонн.