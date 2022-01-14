14 Января 2022
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Общество За рубежом
Роман Абрамович (2018) | Фото:Mark Freeman/flickr.com/photos/46357488@N00

В Португалии начали проверку законности выдачи гражданства Абрамовичу

Португальский Институт регистраций и нотариата (IRN) начал расследование законности выдачи национального паспорта российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, сообщает издание Renascença.

Отмечается, что гражданство было предоставлено бизнесмену в максимально кратчайшие сроки.

Минюст Португалии назвал эту проверку стандартной процедурой. В ведомстве уточнили, что она применяется в тех случаях, когда предполагаются нарушения в процедуре регистрации, передает Regnum.

О том, что Абрамович стал гражданином Португалии, в декабре сообщил Forbes. Миллиардер получил гражданство как потомок сефардских евреев, изгнанных из этой страны в Средние века. Сразу же Абрамович стал и самым богатым португальцем – его состояние в три раза выше чем у текущих лидеров национального списка богачей.

Теги: роман абрамович, португалия, гражданство



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