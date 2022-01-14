Суд оставил в силе решение по делу экс-главы "ВСМПО-Ависма" Воеводина

Суд оставил в силе решение о прекращении уголовного дела бывшего генерального директора ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина.

Напомним, Воеводин занимал должность гендиректора "ВСМПО-Ависма" с июля 2009 по май 2020 года. В августе 2020 года стало известно, что бывший топ-менеджер является фигурантом дела о мошенничестве, возбужденного по факту хищения средств организации.

Титановая корпорация требовала со своего экс-руководителя 4 млрд руб. Однако впоследствии "ВСМПО-Ависма" подала заявление об утверждении мирового соглашения. В ноябре прошлого года дело было прекращено по решению Верхнесалдинского районного суда. Михаил Воеводин был освобожден от уголовной ответственности, ему назначен судебный штраф в размере 80 тысяч рублей.

Однако прокуратура не согласилась с таким вердиктом и подала апелляцию в Свердловский областной суд. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции, рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, облсуд оставил постановление районного суда без изменений.