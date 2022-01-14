Житель Тавды предстанет перед судом за контрабанду пиломатериалов на 63,1 млн рублей

Житель Тавды 1984 г.р. предстанет перед местным судом по обвинению в контрабанде пиломатериалов на общую сумму свыше 63,1 млн. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, с июня 2018 года по февраль 2019 обвиняемый незаконно перевез через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества на территорию иностранных государств пиломатериалы. Их он получал от неустановленных источников, а после этого использовал подконтрольные ему организации, перевозя контрабанду железнодорожным транспортом.

Более того, обвиняемый внес заведомо недостоверные сведения в декларации на товары, в том числе о законности происхождения пиломатериалов. Таким образом его преступление предусмотрено ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегических важных ресурсов в крупном размере), за что ему грозит до семи лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Тавдинский районный суд для рассмотрения по существу.



