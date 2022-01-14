"Отвали от меня!": любимый рэпер замглавы МИД РФ напал на фаната

Американский рэпер Ye (Йе, он же Канье Уэст), чьи произведения так любит слушать замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, избил фаната, попросившего автограф.

По данным таблоида TMZ, полиция Лос-Анджелеса сейчас проводит расследование инцидента, снятого очевидцами на видео. ЧП произошло около трех часов ночи в Даунтауне, когда Канье вышел из студии звукозаписи и пошел к своей машине.

На кадрах, попавших в сеть, видно, что рэпер сначала громко кричит, а потом толкает мужчину. По данным издания, после падения фанат сильно ударился головой, после чего обратился к медикам и в полицию.

Также на видео видно, как Уэст кричит "Отвали от меня!" женщине, которая пытается его успокоить. Оказалось, что это была двоюродная сестра музыканта.

Очевидцы рассказали, что пострадавший фанат не вел себя агрессивно, только просил автограф. Но Канье уже был на взводе, когда вышел из студии. Увидев, что его кумир не в настроении, поклонник сочувственно сказал что-то вроде "не все понимают, через что ты сейчас проходишь". Это, видимо, совсем разозлило артиста, он нанес удар по голове и по шее мужчины.

Полиция пока только выясняет обстоятельства случившегося, но теоретически несдержанному рэперу может грозить даже тюремный срок (хотя вероятнее, что он отделается выплатами).

Пристальное внимание к Уэсту приковано уже несколько месяцев. В основном публику занимает его личная жизнь: рэпер в процессе развода с реалити-звездой Ким Кардашьян, в поисках новых отношений (недавно, например, ему приписывали роман с российской моделью Ириной Шейк). Но при этом музыкант, выдвигавший свою кандидатуру на последних президентских выборах в США, постоянно эпатирует публику и громкими заявлениями.

Например, буквально на днях издание Billboard сообщило со ссылкой на менеджера артиста Амира Судана, что Канье хочет приехать в Москву и встретиться с Владимиром Путиным, а также провести церковную службу и заключить музыкальные контракты, называлось даже имя певца и бизнесмена Эмина Агаларова. Однако позже PR-менеджер Канье Уэста Пьер Ружье опроверг сообщения о планах рэпера посетить Россию, заявив, что "российские журналисты выдают желаемое за действительное". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже усомнился в возможности такой встречи.

Между тем, с Уэстом, вероятно, с удовольствием бы встретился замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Накануне он не только делал громкие заявления по поводу НАТО и ронял рубль, но и нахваливал американского рэпера. Канье Уэст, по словам Рябкова, всегда экспериментировал с музыкой, с форсажем звука и обработкой своего голоса. Замглавы МИД подчеркнул, что рэпер сделал очень много в свои годы для хип-хопа, сейчас в его композициях слышится гармония.