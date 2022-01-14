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Происшествия Тюменская область
Авария, машина, Республики, Тюмень (2021) | Фото: УГИБДД по Тюменской области

В Тюмени водитель "Газели" наказан за смерть в ней двух пассажиров

В Тюмени 32-летний водитель наказан за смерть двух людей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

В июне прошлого года водитель уже был наказан за "пьяное" вождение – он лишился прав на два года и получил 240 часов обязательных работ. 19 июня он сел за руль "Газели" и стал виновником аварии.

У дома №252а по Республики ехавшая быстро машина врезалась в заднюю часть автобуса 11-го маршрута, остановившегося для поворота. "Газель" загорелась. Погибли 48-летний и 31-летняя пассажиры автомобиля. Тяжёлые травмы получила пятилетняя дочь погибшей и 42-летняя пассажирка.

Приговор суда (пока не вступивший в силу) – 12 лет и 20 дней колонии общего режима. Кроме того, водитель должен выплатить пострадавшей девочке 1 млн руб., а матери погибшего пассажира – 200 тыс. руб.

Авария, машина, Республики, Тюмень(2021)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Авария, машина, Республики, Тюмень(2021)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Теги: Газель, авария, смерть



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