КНБ Казахстана заявил, что племянник Назарбаева не уволен - он в отпуске

Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что настоящее время он находится в ежегодном отпуске.

7 января местные СМИ сообщили о задержании Самата Абиша. Однако позже эти сведения опровергли.

8 января стало известно, что в Казахстане был задержан председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Его подозревают в государственной измене. По одной из версий, организаторы беспорядков планировали взять под свой контроль Алма-Ату и вновь объявить ее столицей, одну из ключевых ролей в подготовке играло руководство комитета нацбезопасности.