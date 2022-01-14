В Челябинске в доме ветерана Великой Отечественной войны на десять дней отключили воду

В Челябинске МУП "ПОВВ" привлекут к административной ответственности после коммунальной аварии в доме, где проживает 92-летний ветеран Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

2 января произошла авария на водопроводных сетях, в результате шесть двухквартирных домов по переулку 1-й Корабельный станции Шершни отключили от сети водоснабжения. В одном из домов живет ветеран Великой Отечественной войны.

Холодная вода в домах жителей появилась только 12 января после вмешательства прокуратуры.

Директору МУП "ПОВВ" внесено представление с требованием провести перерасчет жителям домов за коммунальную услугу и привлечь виновных лиц к ответственности. Также предприятие привлекут к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.