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Происшествия Челябинская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске в доме ветерана Великой Отечественной войны на десять дней отключили воду

В Челябинске МУП "ПОВВ" привлекут к административной ответственности после коммунальной аварии в доме, где проживает 92-летний ветеран Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

2 января произошла авария на водопроводных сетях, в результате шесть двухквартирных домов по переулку 1-й Корабельный станции Шершни отключили от сети водоснабжения. В одном из домов живет ветеран Великой Отечественной войны.

Холодная вода в домах жителей появилась только 12 января после вмешательства прокуратуры.

Директору МУП "ПОВВ" внесено представление с требованием провести перерасчет жителям домов за коммунальную услугу и привлечь виновных лиц к ответственности. Также предприятие привлекут к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

Теги: ветеран, авария, вода, прокуратура,



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