В Нижневартовске эвакуируют школы из-за сообщения о бомбе

В Нижневартовске сегодня эвакуируют школы №15, 29, 32, 42 из-за анонимных звонков с угрозой взрыва, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

"По информации аппарата Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, принято решение об эвакуации обучающихся и педагогического коллектива. На месте работают кинологи и сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

В школе №15 эвакуировано 815 человек, в 42-й — 872, в 29-й 770 человек. Часть детей распустили по домам, часть эвакуировали в соседние школы.

Подобные звонки уже поступали в 15 школу, тревога оказалась ложной.

Ранее массовые эвакуации прошли в школах Екатеринбурга. 12 января, с самого утра в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 93 школы. Позже их число выросло до 151. Полный список эвакуированных учреждений можно посмотреть здесь. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту "минирования" школ Екатеринбурга. Вчера эвакуации прошли в школах Тюмени.



Добавим, в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.