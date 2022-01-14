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Происшествия Свердловская область
екатеринбург ельцин центр (2018) | Фото: Накануне.ru

В "Ельцин-центре" вандал испортил картину за 75 млн рублей

Во время выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в "Президентском центре Б.Н.Ельцина" неизвестный нарисовал ручкой глаза героям картины Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934). Работа ученицы Малевича является частью коллекции Государственной Третьяковской галереи и была застрахована "АльфаСтрахованием" на сумму в 74,9 млн руб., сообщает The Art Newspaper Russia.

Произошедшее вскрылось 7 декабря, когда изменения заметили две посетительницы выставки. Полотно сняли с выставки и досрочно вернули в Третьяковскую галерею. По итогам заседания реставрационного совета стало известно, что чернила частично проникли в красочный слой, так как титановые белила не были покрыты авторским лаком, что не редкость для картин того времени. К счастью, из-за слабого нажима рельеф мазков не пострадал, однако реставрационные работы все равно потребуют 250 тыс. руб., которые предоставит компания страхования.

При этом официально о факте вандализма стало известно только 20 декабря, когда дирекция Центра и обратилась в полицию. Несмотря на то, что в залах находились камеры видеонаблюдения, музей не предоставил правоохранителям записи или информацию о предполагаемом вандале. По данным издания, управление Министерства внутренних дел РФ по Екатеринбургу отказалось возбуждать уголовное дело, так как причиненный ущерб в 200 тыс. руб. является незначительным. Картина не утратила своих свойств, а именно поэтому в деле отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ.

Министерство культуры направило жалобу в Генпрокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела и попросило переквалифицировать его по ст. 243 УК РФ с формулировкой "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ".

Теги: Ельцин-Центр, картина, вандал



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