На строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске потребуется 14 млрд рублей

Общий объем инвестиций в строительство межвузовского кампуса в Челябинске составит, по предварительным данным, порядка 14 млрд рублей.

"Это примерная оценочная стоимость объектов, которые мы там планируем строить", - цитирует ТАСС губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Проектирование кампуса начнется в ближайшее время, а строительство – в 2023 году. Сдать здание в эксплуатацию планируется в конце 2024 - начале 2025 годов.

Напомним, проект предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры общей площадью 126 тыс. кв.м. с созданием 5 тыс. мест для размещения и проживания обучающихся, научно-педагогических работников, научных сотрудников. Они будут развивать экологическое направление, фундаментальную науку, медицину. Кампус планируется разместить на двух площадках: реконструируемый квартал Южно-Уральского государственного университета и прилегающая территория Челябинского государственного университета. В августе проект межвузовского кампуса вошел в число восьми проектов высокой степени готовности, к реализации которых приступят в 2021 году.

Ранее инвестиции в проект оценивались в 9,3 млрд рублей.