Российские пары с мировыми рекордами заняли весь пьедестал на Чемпионате Европы по фигурному катанию

Российские пары впервые заняли весь пьедестал на Чемпионате Европы по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Таллинне. При этом две из них, выступив друг за другом, побили мировой рекорд, установленный китайцами Вэньцзин Суй и Цун Хань на ЧМ в 2019 году.

На последнем старте перед Олимпиадой в Пекине только третье место удалось занять действующим чемпионам Европы – Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Подопечные Тамары Москвиной хоть и чисто откатали произвольную программу, но ошиблись в короткой, так что по итогу не смогли составить конкуренцию двум другим российским парам, катавшимся чище. Тем не менее, Бойкова-Козловский получили весьма внушительные баллы – 150,97 за произвольную и 227,23 в общем зачете.

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Перед олимпийским сезоном пара сменила тренерский штаб и перешла в команду Этери Тутберидзе, но это не создало спортсменам явных преимуществ – слишком уж высока конкуренция в сборной, из-за отсутствия чистых прокатов в этом соревновательном году Тарасова и Морозов то и дело были в роли догоняющих. Не обошелся без помарок и прокат произвольной программы на Чемпионате Европы, но блестяще исполненные остальные элементы позволили ребятам завоевать серебро, да еще и побить рекорд китайцев - 154,85 в произвольной, в сумме — 236,43.

Но и этот рекорд тут же был побит действующими чемпионами мира, которые при этом до сих пор на взрослом Чемпионате Европы не выступали. Речь о еще одной паре из тренерского штаба Москвиной – Анастасии Мишиной и Александре Галлямове. Их победные баллы: 157,46 за произвольную программу, всего — 239,82. Чистые прокаты и сложный контент по элементам позволяет спортсменам надеяться на медали на предстоящей Олимпиаде, впрочем, за них могут побороться все три российские пары.