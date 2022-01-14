Депутат бундестага ФРГ: "Спутник V" не признают в ЕС из-за экономических факторов

Российская вакцина "Спутник V" уже давно была бы одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), если бы оценивалась только по медицинским показателям. Об этом заявил "Известиям" депутат фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге Петр Быстрон.

По словам политика, регулятор не позволяет использовать российскую вакцину в ЕС по политическим и экономическим причинам. Быстрон объяснил, что Агентство защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию.

EMA еще в марте прошлого года приступил к экспертизе российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной в центре имени Гамалеи.

11 января сообщалось, что специалисты ЕМА дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов вакцины и проведения клинических исследований препарата.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что взаимному признанию российских и зарубежных вакцин против коронавируса препятствуют попытки ряда крупных фармакологических компаний ограничить распространение "Спутника V", чтобы самим занять рынки.