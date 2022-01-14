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Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; трибуны (2013) | Фото: Накануне.RU

Главный тренер "Автомобилиста" о приостановке сезона КХЛ: Мы были готовы играть

Главный тренер ХК "Автомобилист" Николай Заварухин поделился мыслями о приостановке сезона Континентальной хоккейной лиги из-за ситуации с коронавирусом.
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Напомним, ранее КХЛ объявила о паузе в чемпионате из-за множественных случаев заражения COVID-19 в нескольких командах.

Как рассказал Заварухин после состоявшегося в четверг матча "Автомобилиста" с "Северсталью" (5:2), здоровье людей прежде всего.

"Понимаю, что от нас это не зависит. Зависит от того, какая ситуация в стране с коронавирусом, но мы готовы были играть и предыдущие игры. Понятно, что у нас был немного другой состав. Мы даже полетели в Москву на матчи, готовились сыграть ребята из ВХЛ", - приводит слова тренера официальный сайт "Автомобилиста".

Специалист отметил, что уже проходил подобную ситуацию, когда останавливался чемпионат.

"И в принципе готов ко всему. Это жизнь, такие обстоятельства", - заключил Николай Заварухин.

В данный момент "Автомобилист" занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. У команды 42 очка после 45 сыгранных матчей.

Теги: КХЛ, сезон, Заварухин, Автомобилист



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