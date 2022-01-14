14 Января 2022
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Общество В России
туман в Кольцово (2018) | Фото: Накануне.RU

СМИ: в России удвоилось число задержанных авиарейсов

Крупнейшие российские авиакомпании в декабре 2021 года совершили более 17 тыс. рейсов с опозданием более чем на 15 минут.

Их доля увеличилась до 35%, удвоившись к ноябрю и превысив уровень декабря допандемийного 2019 года, когда полетов было больше, говорится в отчете глобального поставщика авиаданных Official Aviation Guide of the Airways.

Как говорят представители перевозчиков, причины массовых задержек объясняются погодными условиями. При этом они не согласны с показателем своей низкой пунктуальности.

В центре погоды "Фобос" подтвердили, что эта зима выдалась намного более снежной, чем предыдущие, пишут "Известия".

Теги: авиация, авиарейсы



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