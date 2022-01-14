14 Января 2022
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Политика В России
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (2021) | Фото: youtube.com

СМИ: в январе ждать послания Путина Федеральному собранию не стоит

Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию точно не будет в январе.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Кремля. По словам источников издания в парламенте, оно может состояться в феврале. Депутаты ждут от главы государства новых социальных и экономических задач по развитию страны, а также по укреплению обороны и актуализации международной повестки.

По словам экспертов, дата послания будет зависеть от развития ситуации, связанной с распространением "омикрона". С учетом положения дел с вирусом в США, а также в странах Европы обращение Владимира Путина может быть адресовано не только парламентариям, но и всем россиянам.

Напомним, в прошлом году Путин сделал упор на социальную тематику, гуманитарную и даже культурную.

Теги: послание президента, Путин



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