СМИ: в январе ждать послания Путина Федеральному собранию не стоит

Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию точно не будет в январе.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Кремля. По словам источников издания в парламенте, оно может состояться в феврале. Депутаты ждут от главы государства новых социальных и экономических задач по развитию страны, а также по укреплению обороны и актуализации международной повестки.

По словам экспертов, дата послания будет зависеть от развития ситуации, связанной с распространением "омикрона". С учетом положения дел с вирусом в США, а также в странах Европы обращение Владимира Путина может быть адресовано не только парламентариям, но и всем россиянам.

Напомним, в прошлом году Путин сделал упор на социальную тематику, гуманитарную и даже культурную.