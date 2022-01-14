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Политика В России
Алексей Навальный (2020) | Фото: instagram.com/navalny

HBO и CNN сняли документальный фильм о Навальном

Интернет-сервис HBO Max и CNN Films выпустят документальный фильм о российском политике Алексее Навальном.

В картине рассказывается история его предполагаемого отравления, лечения и возвращения в Россию. Фильм выйдет на HBO Max. Дата выхода не называется. Фильм называется "Навальный". Одной из продюсеров была соратница оппозиционера Мария Певчих. Режиссер — канадский документалист Дэниел Роэр. Его фильм "Когда-то были братьями: Робби Робертсон и группа" в 2019 году открывал Международный кинофестиваль в Торонто, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в остром состоянии, затем его перевезли в Германию, он долго находился в коме. Российские эксперты в анализах основателя ФБК (Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019) следов отравляющих веществ не нашли, их немецкие и французские коллеги заявили о наличии следов отравления.

Сам блогер ранее в интервью Юрию Дудю возложил ответственность за свое "отравление" на президента России Владимира Путина и российские спецслужбы. В интервью журналу Spiegel оппозиционер также заявил, что за атакой на него стоит лично Владимир Путин. Глава государства заявил 17 декабря, что блогера и основателя ФБК Алексея Навального "никому не нужно было травить" в России. Президент назвал это "трюком", который нужен для нападок на первых лиц государства. Также он связал его действия с интересами иностранных спецслужб.

Теги: Навальный, оппозиция, фильм



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