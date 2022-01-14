Региональные власти начали подготовку к встрече "омикрон"-штамма коронавируса

Власти российских регионов повсеместно начали подготовку к встрече штамма коронавируса "омикрон" коронавируса.

Так, в Волгоградской области ждут до 2 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки и до 400 пациентов в реанимации одномоментно. Чиновники Саратовской области прогнозируют, что число заболевших будет в пять-шесть раз больше, чем в пик распространения "дельта"-штамма. В Бурятии граждан, прибывающих из-за границы, отправляют на 14-дневную самоизоляцию и призывают анонимно сообщать на номер 112 о нарушителях.

В России уже регистрируются единичные случаи "омикрона". В Иркутской области штамм подтвержден у двух детей из разных семей. Дети болеют в легкой форме, контактировавших с ними взрослых обследуют. В Астраханской области заражение новой разновидностью коронавируса также подтверждено в двух. Случай "омикрона" зарегистрирован в Воронежской области у студентки, прибывшей в конце декабря из Бурунди. В Башкирии выявлены три носителя этого штамма.

Все случаи завозные: жители республики прибыли из Танзании в аэропорт Уфы, а жительница Оренбургской области прилетела с внуками из Турции. В Ростовской области зафиксировано четыре случая заражения "омикроном". Первый и второй были завозными: студент из Конго и туристка, прибывшая из ЮАР. Другие два — у шестимесячного младенца и женщины, которые в последнее время не путешествовали и не контактировали с вернувшимися из-за границы.

Готовит систему здравоохранения к возможным изменениям эпидемической ситуации Минздрав Пермского края. В медучреждениях Прикамья уже развернуто 2 тыс. 343 койки для помощи пациентам с коронавирусом. Ведомством разрабатывается план, который при росте заболеваемости предполагает постепенное увеличение коечного фонда до 7,5 тыс. коек, пишет "Коммерсант".

Напомним, глава российского правительства Михаил Мишустин поручил оценить готовность системы здравоохранения к новой волне коронавируса, вызванной появлением омикрон-штамма.

Поручения касаются обеспечения необходимого резерва коек в больницах, работы кол-центров, тестирования населения на наличие COVID-19, а также мероприятий, направленных на предотвращение распространения "омикрона".