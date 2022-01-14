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Политика В России
(2011) | Фото:

Спонсоров премии "Муз-ТВ" могут привлечь за пропаганду гомосексуализма

В конце декабря 2021 года общественное движение "Ветераны России" направило обращение в Роскомнадзор с просьбой привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей около 10 компаний, логотипы которых были изображены на баннерах прошедшей в июне прошлого года премии "Муз-ТВ", на фоне которых фотографировались номинанты.

Речь идет о российском юридическом лице международного концерна Unilever, в портфель брендов которого входит мороженое "Магнат", российский продавец одежды Colins, владелец соцсети "В контакте" – VK и др.

Роскомнадзор подтверждает получение обращения от общественного движения "Ветераны России". Его планируется рассмотреть в установленном порядке.

Решение службы может стать прецедентным для рынка рекламных интеграций на ТВ объемом 20 млрд руб. в год, пишут "Ведомости".

Тем временем, в Басманный районный суд Москвы поступил иск от Валентина Семенова, который потребовал взыскать с телеканала 24 млн руб. в виде компенсации морального вреда.

Теги: Муз-тв, телевидение, гомосексуализм



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