14 Января 2022
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Андрей Воробьев (2016) | Фото: Накануне.RU

Воробьев: Число зараженных COVID-19 в Подмосковье удвоилось за три дня

В Подмосковье за последние три дня число зараженных COVID-19 выросло в два раза.

Как заявил в эфире телеканала "Россия 1" губернатор Андрей Воробьев, рост заболеваемости связан со разновидностью коронавируса "омикрон". Глава региона не исключил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в области введут новые ограничения.

Отмечается, что уже сейчас «разворачивают все необходимые мощности для борьбы с пандемией. В частности, увеличивают количество коек, кислорода и всех нужных лекарств.

Напомним, московская больница №40 в Коммунарке вновь подготовила койки временного госпиталя для приема больных коронавирусом. Это связано с распространением штамма "омикрон", сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

Теги: Воробьев, коронавирус, Подмосковье



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