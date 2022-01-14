14 Января 2022
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Экономика В России
красная икра ложка (2008) | Фото: ww.mtk-vosxod.com

Поставщики заявили о подорожании красной икры

Российские поставщики красной икры направили розничным продовольственным сетям заявки на существенное повышение цен на свою продукцию.

Поставщики намерены увеличить стоимость деликатеса от 7 до 17% в зависимости от вида продукции, упаковки и т. д. По другим данным, повышение произойдет в пределах 10% по недорогим позициям и от 20–30% – по премиальным. Как говорят эксперты, такого значительного единовременного повышения стоимости красной икры не было в последние несколько лет.

Поставщики объясняют необходимость увеличения стоимости продукта ее дефицитом на рынке. По его словам, из-за неудачной путины лососевых рыб в Японии и Китае эти страны закупили больше российской икры, чем обычно. В результате этого образовалась нехватка продукции на внутреннем рынке. Еще одна причина - повышение логистических затрат из-за отсутствия контейнеров для перевозки товара, пишут "Ведомости".

Теги: икра, деликатес



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