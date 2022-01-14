Названы виновные в обледенении самолета S7

Экипаж авиалайнера перевозчика S7 и персонал аэропорта Магадана не соблюли концепцию "чистого самолета" и не очистили фюзеляж от снега перед полетом.

Это следует из выводов Росавиации по итогам расследования авиаинцидента с самолетом Airbus A321, который 2 декабря 2021 года выполнял рейс Магадан - Новосибирск. Отчет подписал глава ведомства Александр Нерадько.

Перед вылетом самолета в условиях ливневого снега экипаж принял решение очистить от осадков и обработать противообледенительной жидкостью только поверхности крыла и стабилизатора, что и было сделано, говорится в отчете, пишут "Ведомости".

Напомним, самолет S7, выполнявший рейс Магадан — Новосибирск, попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Как сообщала компания, она не исключает, что противообледенительная обработка в аэропорту вылета была проведена с нарушениями.

Как следствие, самолет с 199 пассажирами вынужден был сесть в аэропорту Иркутска. Никто не пострадал. S7 была вынуждена отстранить экипаж от рейсов и пообещала ужесточить контроль обслуживания бортов в магаданском аэропорту.