Названы виновные в обледенении самолета S7

14 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
аэропорт самолет боинг boeing авиакомпания s7 (2006) | Фото: Накануне.ru

Названы виновные в обледенении самолета S7

Экипаж авиалайнера перевозчика S7 и персонал аэропорта Магадана не соблюли концепцию "чистого самолета" и не очистили фюзеляж от снега перед полетом.

Это следует из выводов Росавиации по итогам расследования авиаинцидента с самолетом Airbus A321, который 2 декабря 2021 года выполнял рейс Магадан - Новосибирск. Отчет подписал глава ведомства Александр Нерадько.

Перед вылетом самолета в условиях ливневого снега экипаж принял решение очистить от осадков и обработать противообледенительной жидкостью только поверхности крыла и стабилизатора, что и было сделано, говорится в отчете, пишут "Ведомости".

Напомним, самолет S7, выполнявший рейс Магадан — Новосибирск, попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Как сообщала компания, она не исключает, что противообледенительная обработка в аэропорту вылета была проведена с нарушениями.

Как следствие, самолет с 199 пассажирами вынужден был сесть в аэропорту Иркутска. Никто не пострадал. S7 была вынуждена отстранить экипаж от рейсов и пообещала ужесточить контроль обслуживания бортов в магаданском аэропорту.

Теги: S7, самолет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.12.2021 02:09 Мск Названа возможная причина ЧП с обледеневшим самолетом S7
Ранее 04.12.2021 21:16 Мск Экипаж обледеневшего самолета S7 отстранен от полетов на время расследования


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 173

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети