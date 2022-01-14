14 Января 2022
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Спорт В России
пьедестал награда спорт (2007) | Фото: www.kinozalpremier.ru

Фигуристка Валиева установила мировой рекорд

Российская фигуристка Камила Валиева стала первой после короткой программы на чемпионате Европы в Таллинае.

Спортсменке удалось чисто откатать свою программу. Судьи оценили выступление россиянки в 90,45 балла, что стало новым мировым рекордом.

Второе место на чемпионате Европы - спортсменка из Бельгии Луна Хендрикс, которая опередила по баллам двух россиянок. Третье и четвертое место соответственно занимают Александра Трусова и Анна Щербакова, сообщает телеканал "360".

Тем временем, в Москве компания Zasport представила официальную экипировку российской сборной на Олимпиаде в Пекине, которая состоится через два месяца.

Теги: фигурное катание, спорт, Валиева



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