Фигуристка Валиева установила мировой рекорд

Российская фигуристка Камила Валиева стала первой после короткой программы на чемпионате Европы в Таллинае.

Спортсменке удалось чисто откатать свою программу. Судьи оценили выступление россиянки в 90,45 балла, что стало новым мировым рекордом.

Второе место на чемпионате Европы - спортсменка из Бельгии Луна Хендрикс, которая опередила по баллам двух россиянок. Третье и четвертое место соответственно занимают Александра Трусова и Анна Щербакова, сообщает телеканал "360".

Тем временем, в Москве компания Zasport представила официальную экипировку российской сборной на Олимпиаде в Пекине, которая состоится через два месяца.