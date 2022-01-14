КС запретил взыскивать с военных выплаченное им по ошибке довольствие

Конституционный суд России встал на сторону заявителей – контрактников Гасанхана Умарсаидова, служившего в Каспийске и Андрея Кузьмина (служил в Красноярске и Новосибирской области), оспаривавших конституционность норм законодательства, которые позволяли взыскивать с военнослужащих средства, начисленные из-за ошибки командира.

В январе 2016 года Умарсаидову установили надбавку в 20% за особые условия службы – за руководство подразделением. Спустя три года командир части отменил выплату, выяснив, что ее платили по ошибке. За это время контрактник получил 114 тыс. руб.

Кузьмин получал дополнительное денежное довольствие за прохождение службы по контракту в районах Крайнего Севера и работу со сведениями, составляющими гостайну. У него исчезло право на надбавки с сентября 2012 года из-за передислоцировании воинской части.

Руководство заметило это лишь в марте 2016 года и после выплаты ему лишних 423 тыс. руб., пишут "Ведомости".

Как считает КС, контролировать начисление денег солдатам должны командиры.