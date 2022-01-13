14 Января 2022
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Самолет Ил-80 (2020) | Фото: Михаил Джапаридзе / Associated Press

МИД сообщил о завершении вывоза россиян из Казахстана

Благодаря стабилизации обстановки Министерство обороны РФ постепенно завершает вывоз граждан России из Казахстана. Об этом сообщает пресс-службе Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

"В связи со стабилизацией ситуации в Республике Казахстан с 13 января возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты. Мероприятия по вывозу граждан России самолетами Минобороны завершаются", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня красный уровень террористической угрозы был отменен на территории большинства регионов Казахстана. Ситуация стабилизировалась в 13 регионах и столице страны Нур-Султане.

В Алма-Ате задержали около двух тысяч участников беспорядков, сообщает информационный центр комендатуры. Проведена "зачистка" жилых массивов в Турксибском и Бостандыкском районах города. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод контингента ОДКБ из страны начнется через два дня и закончится в течение 10 дней.

Теги: рейс, вывоз, россияне, Казахстан



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