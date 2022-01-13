В Курганской области ужесточили covid-меры после новогодних каникул

Власти Курганской области возвращаются к прежним covid-ограничениям после послабления на время новогодних каникул, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона. Речь идет об организации общественного питания и торгово-развлекательных центров.

"С 16 января 2022 года организации общественного питания будут работать до 23:00 (за исключением организаций общепитания, расположенных на автобусных и ж\д вокзалах, и в здании аэропорта, организаций, занимающихся оптовой и розничной торговлей ГСМ, столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, находящихся на территории данных организаций, а также доставки заказов и обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций)", - говорится в сообщении.

Помимо этого, начиная с 15 января при входе в ТЦ и торговые объекты площадью более 1 тыс. кв.м. будет необходимо предъявлять covid-сертификат.