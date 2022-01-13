Экс-директор крупнейшего в ХМАО театра стала фигурантом дела о мошенничестве

В отношении бывшего руководителя одного из учреждений культуры Сургута возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на сумму около 10 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО. В ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительный орган сообщается, что речь идет о бывшем директоре Сургутского музыкально-драматического театра Тамаре Лычкатой.

"Сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Сургут установлены признаки мошенничества в действиях бывшего руководителя и главного бухгалтера одного из городских учреждений культуры. Следственным отделом УМВД России по городу в отношении фигуранток возбуждено два уголовных дела по статье 159 УК РФ, они подозреваются в совершении восьми эпизодов мошенничества", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, мошенницы фиктивно трудоустраивали на различные должности граждан, не имеющих понятия о действиях подозреваемых. Для этого последние использовали личные данные горожан. Таким образом в конце месяца злоумышленницы обналичивали зарплаты и использовали средства по собственному усмотрению.

Напомним, что еще в апреле прошлого года Тамару Лычкатую власти Югры досрочно освободили от занимаемой должности из-за коррупционного скандала. Однако покидать должность Лычкатая отказалась. В своем Instagram она сообщила, что не стала подписывать приказ о своей отставке.