В Госдуме предложили закрывать дела должников в трехдневный срок

В Госдуму внесли законопроект о сокращении срока для закрытия дел должников. По словам главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, данный законопроект призван защитить права граждан, которые уже выплатили свой долг или были объявлены банкротами.

"Мы предлагаем четко определить законом срок в три дня на эту процедуру. Правоприменительная практика показывает, что ее затягивание приводит к имущественным потерям для должника, так как с него могут продолжать удерживать половину дохода, и для возвращения этих средств нередко требуется не один месяц судебных разбирательств", - пояснил Пискарев.

Напомним, что сейчас данная процедура затягивается до двух месяцев.

Помимо Пискарева, автором законопроекта также выступили Наталья Костенко и Иван Демченко.

"Внесение предложенной поправки в законодательство позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также разгрузить судебную систему и упорядочить исполнительное производство", - заключил депутат.