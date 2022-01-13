В Госдуме предложили закрывать дела должников в трехдневный срок
В Госдуму внесли законопроект о сокращении срока для закрытия дел должников. По словам главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, данный законопроект призван защитить права граждан, которые уже выплатили свой долг или были объявлены банкротами.
"Мы предлагаем четко определить законом срок в три дня на эту процедуру. Правоприменительная практика показывает, что ее затягивание приводит к имущественным потерям для должника, так как с него могут продолжать удерживать половину дохода, и для возвращения этих средств нередко требуется не один месяц судебных разбирательств", - пояснил Пискарев.
Напомним, что сейчас данная процедура затягивается до двух месяцев.
Помимо Пискарева, автором законопроекта также выступили Наталья Костенко и Иван Демченко.
"Внесение предложенной поправки в законодательство позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также разгрузить судебную систему и упорядочить исполнительное производство", - заключил депутат.