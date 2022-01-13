15-летний спортсмен повредил позвоночник при спуске с горы в Нижнем Тагиле

Во время разминке на горе Белая в Нижнем Тагиле 15-летний подросток получил серьезную травму позвоночника. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР и прокуратуры по региону. Согласно предварительной информации ведомств, 11 января юный спортсмен, спускаясь на лыжах, въехал в заградительную сеть, а затем в дерево, после чего и получил травму.

Чтобы транспортировать подростка до нейрохирургии больницы №9 в Екатеринбурге, пациента пришлось ввести в искусственную кому и поместить в вертолет.

"В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств происшествия. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего, выполняются иные проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято объективное процессуальное решение", - сообщили в региональном СКР.

Прокуратура также проводит проверку по факту произошедшего.