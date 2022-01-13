Евросоюз продлил санкции в отношении России до конца июля

Евросоюз на полгода продлил экономические санкции в отношении России. Об этом говорится в распространенном заявлении Евросоюза.

"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики РФ, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года", - указывается в документе.

Решение было принято единогласно всеми лидерами ЕС. Тогда же, во время проведения декабрьского саммита, Россию также призвали "приступить к выполнению минских соглашений".

Напомним, что изначально продление санкций ожидалось в конце текущего месяца. Сами же ограничения в отношении РФ были введены Евросоюзом еще 31 июля 2014 года. В марте следующего их срок действия стал привязан к "полному выполнению минских соглашений", после чего ЕС продолжил продлевать санкции каждые полгода.