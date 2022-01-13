13 Января 2022
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Коллаж, Россия, США, белоголовый орлан, бурый медведь (2021) | Фото: Накануне.RU

Евросоюз продлил санкции в отношении России до конца июля

Евросоюз на полгода продлил экономические санкции в отношении России. Об этом говорится в распространенном заявлении Евросоюза.

"Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики РФ, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года", - указывается в документе.

Решение было принято единогласно всеми лидерами ЕС. Тогда же, во время проведения декабрьского саммита, Россию также призвали "приступить к выполнению минских соглашений".

Напомним, что изначально продление санкций ожидалось в конце текущего месяца. Сами же ограничения в отношении РФ были введены Евросоюзом еще 31 июля 2014 года. В марте следующего их срок действия стал привязан к "полному выполнению минских соглашений", после чего ЕС продолжил продлевать санкции каждые полгода.

Теги: Евросоюз, санкции



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