ФСБ: Сообщения о минировании школ в Екатеринбурге поступали из-за рубежа

Сообщения о минировании 151 из 163 школ Екатеринбурга поступали на почту учреждений из-за рубежа. Об этом Накануне.RU заявили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

"Имеющиеся в УФСБ России по Свердловской области данные свидетельствуют о том, что массовая рассылка 12 января 2022 года сообщений о якобы минировании образовательных учреждений и организаций региона инициирована лицами, находящимися за рубежом. Основными целями злоумышленников являлись дестабилизация социально-политической обстановки в Свердловской области путем создания панических настроений в обществе, а также отвлечение правоохранительных органов и экстренных служб региона на заведомо негодные объекты, что в совокупности нанесло значительный экономический ущерб", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что помимо школ в эту среду также были эвакуированы из-а тревожных сообщений университеты, колледжи и другие образовательные учреждения города. По итогу председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку, а по факту массового "минирования" было возбуждено уголовное дело о ложном акте терроризма.

В УФСБ отметили, что каждое сообщение о планируемых актах терроризма проверяется сотрудниками ведомства, полиции и социальными служащими. Так только в 2021 году у уголовной ответственности за ложные сообщения о минировании к лишению свободы от трех до семи лет было приговорено 10 человек, к трем из них применены меры медицинского характера.

Напомним, что за совершение данного преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), следует уголовная ответственность уже с 14 лет. Помимо этого "лжеминер" или его опекуны, вероятно, должен будет возместить имущественный и материальный ущерб, связанный с работой бригад скорой помощи, МЧС и других специальных служб.

Ранее родители обеспокоенных школьников поделились с Накануне.RU о том, кто мог стоять за тревожными сообщениями, нарушавшими учебный процесс три дня подряд и главное - зачем? Именно для получения разъяснений екатеринбургские родители и собираются обратиться в департамент информационной политики города и надзорные органы, занимающиеся соблюдением прав детей.