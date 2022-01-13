13 Января 2022
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Общество Челябинская область
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области готовятся к росту заболеваемости коронавирусом среди детей

В Челябинской области ожидают роста заболеваемости коронавирусом среди детей из-за омикрон-штамма, передает корреспондент Накануне.RU.

"Заразность очень велика. Если "дельта" стал поражать намного чаще детей, чем его предшественники, то омикрон еще выше. Дети болеют и болеют порой тяжело. Надо иметь ввиду, что если у нас будет больше инфицированных детей, то тяжелых форм будет больше. Койки у нас развернуты и для детей, есть свои ковидные базы. Мы готовы, что часть будет лечиться амбулаторно, а некоторые дети из группы риска будут болеть очень тяжело. К сожалению, мы это наблюдаем", - рассказала на пресс-конференции главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей регионального минздрава Рафия Бабик.

Она обратила внимание на постковидный синдром у детей, который проявляется через 2-8 недель.

"Мы занимаемся сейчас с этими детьми, и, к сожалению, с последствиями от поражения нервной системы, легких и других органов, вплоть до инвалидизации. Исход может быть неблагоприятный. Поэтому говорить, что коронавирусная инфекция обещала протекать у детей легко, это уже миф", - подчеркнула Рафия Бабик.

По мнению инфекциониста, чтобы защитить детей от коронавируса, родителям необходимо поставить прививку.

Также Рафия Бабик рассказала, что в прошлом году 2 тыс. детей переболели коронавирусом в тяжелой форме.

"Тяжелые формы есть. Дети болели довольно часто и много. По тяжелым детям, если я назову по стационарам по прошлому году 2 тысячи — это не мало. Реанимационные отделения у нас работали, чтобы оказывать помощь таким тяжело болеющим коронавирусной инфекцией детям", - заявила она.

Теги: коронавирус, дети, омикрон,



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