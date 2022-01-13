Алексей Текслер рассказал, как можно повысить финансовую самостоятельность регионов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Гайдаровском форуме озвучил предложения по повышению финансовой обеспеченности регионов, передает корреспондент Накануне.RU.

В последние годы баланс доходов между федерацией и регионами меняется в пользу федерации. Если еще 10 лет назад более половины доходов было в регионах, то сейчас эта пропорция в пользу федерации. Другая проблема – дифференциация между наименее и наиболее обеспеченными регионами. "Это одна из ключевых проблем. Нужны новые дополнительные решения. Сегодня была озвучена тема передачи ОМС на федеральный уровень, я ее полностью поддерживаю, она позволит в том числе эти проблемы решить", - считает глава области.

Также Алексей Текслер обратил внимание, что федеральные решение формируют новые расходы для регионов. Он подчеркнул, что они должны компенсироваться. Даже в Бюджетном кодексе есть такая норма, но она выполняются не всегда. Следствие — снижение объемов инвестиционных расходов регионов", - отметил он.

Если семь лет назад в общей структуре инвестиционные расходы составляли 15-20%, то сейчас средняя – 10-11%, а в некоторых регионах с низкой обеспеченностью – 2-3%.

Также не решен ключевой вопрос достаточности ресурсов для выполнения всех полномочий, которые есть у регионов.

По словам губернатора, на комиссии Госсовета были сформированы предложения по решению этих проблем. В частности, предлагается передать взносы на ОМС для неработающего населения на федеральный уровень. речь идет о детях, подростках и пенсионерах. "Есть еще группа граждан работоспособного возраста, которые не работают, и регион тоже финансирует ОМС. Эту составляющую нужно оставить в регионах, чтобы они занимались этой проблемой", - рассказал глава области.

Часть этих средств предлагается направить на инвестиционные задачи. "Это важно, чтобы все деньги не пошли на текущие нужды, а, чтобы создавали новую базу, новые возможности для регионов. Эти доходы для регионов должны быть дополнительными, чтобы как раз расшивать те узкие места, которые в регионах абсолютно различны и целевые субсидии не закрывают эту проблему в целом", - считает он.

Алексей Текслер обратил внимание и на то, что в последние три года дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности не индексировалась.

"Надо сказать, что федеральный бюджет в части отдельных тем и проблем нас слышит и понимает. Мы, к примеру, договорились в этом году о том, что регионы, которые проходят порог бюджетной обеспеченности, не сразу теряют дотацию, а в течение трех лет она планово будет снижаться. Это мотивирует регионы заниматься собственной ресурсной налоговой базой", - добавил он.