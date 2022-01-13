Петербург столкнулся с "водным коллапсом"

С наступлением оттепели в ночь на 13 января в Санкт-Петербурге начал таять неубранный коммунальными службами снег, что привело к настоящему «наводнению» на улицах Северной столицы.

В четверг Петербург оказался под влиянием теплого сектора южной периферии циклонического вихря «Эльза». Температура воздуха поднялась до +3, в связи с чем начали таять снег и наледь на улицах города. Дороги, тротуары и пешеходные переходы стали похожи на «реки», по которым невозможно передвигаться без резиновых сапог.

К «водному коллапсу» в оттепель привела некачественная уборка города от снега и наледи. В результате неготовности коммунальных служб к зимнему сезону на улицах остались тонны снега, который теперь стремительно тает. При этом, согласно прогнозу сервиса «Яндекс», потепление продлится лишь два дня, и уже в ближайшие выходные ожидаются заморозки, что, в свою очередь, приведет к образованию гололедицы. Как следствие, в Северной столице стоит ожидать увеличения дорожно-транспортных происшествий и обращений петербуржцев в травмпункты.

Как показал опыт нынешней зимы, даже во время резких перепадов температуры коммунальщики не используют в достаточном количестве противогололедные материалы, а в некоторых районах и вовсе не посыпают улицы специальными смесями. В связи с этим скользкие тротуары и пешеходные зоны становятся особенно опасными для граждан, передвигающихся по городу пешком.

Еще одной проблемой для горожан являются гигантские глыбы льда на крышах и фасадах зданий, увеличению количества которых также способствует оттепель. Как ожидается, с приходом потепления участятся случаи падения сосулек, что может привести к травмированию жителей Северной столицы. С начала зимы уже произошло несколько подобных инцидентов – серьезно пострадали горожане. Как минимум по двум эпизодам были возбуждены уголовные дела по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

Накануне, 12 января, из-за некачественной уборки улиц жертвой гололеда стала двенадцатилетняя девочка, которая, поскользнувшись у собственного дома в Колпино, упала головой в сугроб. Ребенок был госпитализирован с повреждением шейно-грудного отдела позвоночника и компрессионным переломом. Правоохранительные органы уже проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, еще в декабре петербургские активисты заявляли о реальной угрозе жизни и здоровью петербуржцев в связи с неубранным снегом, наледью и глыбами льда на крышах зданий. Из-за существующей опасности на улицах города губернатора Александра Беглова призывали ввести режим чрезвычайной ситуации, однако в Смольном предложение проигнорировали.