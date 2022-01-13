Путин – о российских военных в Казахстане: "Надо возвращаться домой – мы свою задачу выполнили"

Путин оценил действия российских военных во время операции в Казахстане в рамках миссии ОДКБ, о ситуации и дальнейших действиях президенту России сегодня доложил министр обороны Сергей Шойгу.

Глава государства считает, что российские военные "свою задачу выполнили": "Я хочу поблагодарить Вас, Генеральный штаб, всех, кто руководил операцией, за эту работу и выразить надежду, что эта практика применения наших Вооруженных Сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу. В целом надо возвращаться домой – мы свою задачу выполнили".

"То, что с помощью сил ОДКБ удалось ситуацию восстановить, правопорядок восстанавливается, это очень важно. По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству Республики Казахстан решать в свободном, в спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера. Это очень важно", - добавил Путин.

Он высказался по поводу самого кризиса и его причин: "Разумеется, что – я уже об этом говорил – те люди, которые выступали за понижение цен на энергоносители, и те, которые с оружием в руках по несколько суток вели боевые действия с вооруженными силами, окружая их в местах дислокации, – это совсем разные люди и у них разные цели".