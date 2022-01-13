В Липецке на депутата-коммуниста составили протокол за исполнение гимна СССР

В Липецке на депутата облсовета от КПРФ Александра Ушакова полиция составила протокол за нарушение порядка использования государственных символов – под музыку российского гимна он исполнил гимн СССР на сессии областного парламента, пишет издание "7х7".

Ушаков считает, что в его действиях нет состава правонарушения: "Получается так, что сравнивать Владимира Ленина и Адольфа Гитлера можно, причем безнаказанно, а в ответ исполнить гимн Советского Союза ни в коем случае нельзя! Будут привлекать к ответственности. Если мы [Российская Федерация] считаем себя правопреемниками Советского Союза, то как можно судить человека за исполнение гимна страны-правопредшественника?".

История, собственно, началась с того, что коллега коммуниста от партии ЛДПР сравнил Ленина с Гитлером. На это Ушаков стал петь гимн СССР вместе с однопартийцами. После чего на представителя КПРФ нажаловались в правоохранительные органы другие депутаты, этому предшествовало заседание комиссии облсовета по депутатской этике, его созвал депутат от "Единой России" Максим Толстопятов.