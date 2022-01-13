В Свердловском онкодиспансере назначен и.о. главврача

После увольнения Владимира Елишева с должности главного врача Свердловского областного онкодиспансера, в медучреждении назначили исполняющего обязанности главы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, им стал известный хирург Борис Мейлах. О том, кто займет место главврача, пока неизвестно, однако, по некоторым данным, на место Елишева может прийти бывший начальник екатеринбургского горздрава и нынешний замминистра здравоохранения Денис Демидов

Борис Мейлах возглавлял в 40-й больнице Екатеринбурга отделение эндоскопической хирургии с 2004 года по 2008 год, после чего до 2012 года занимал должность заместителя главврача по хирургии. В "УГМК Здоровье" хирург работал главой центра хирургического лечения ожирения, и на протяжении почти трех лет, вплоть до 2015 года трудился главврачом больницы №20. В 2020 году Мейлах занимал должность заместителя главврача областной больницы по хирургии, а в прошлом году перешел на должность также исполняющего обязанности главврача, но уже в больнице Первоуральска.

Напомним, что подробности увольнения Владимира Елишева не раскрываются, однако на сегодняшний день известно, что сотрудниками Министерства финансов в медучреждении проводится внеплановая проверка.