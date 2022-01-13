Фургалу вменили десять эпизодов по делу о мошенничестве

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и его соучастникам по уголовному делу о мошенничестве вменяют 10 эпизодов преступлений. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Он добавил, что ущерб составил 3,8 миллиарда рублей.

Глава ведомства сообщил, что расследование дела участников преступного сообщества, созданного Фургалом, находится на завершающей стадии. По данным следствия, в 2007-2020 годах в Москве и Хабаровском крае они совершили ряд тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением имущества и его легализацией.

На имущество обвиняемых и связанных с ними лиц, деньги и доли уставных капиталов аффилированных организаций общей стоимостью более 1,079 миллиарда рублей наложен арест.

Экс-губернатора обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг. Сам он вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным.

В ноябре Фургалу было предъявлено новое обвинение — в организации преступного сообщества и в семи эпизодах мошенничества.

Напомним, Верховный суд РФ постановил направить в подмосковный суд дело Фургала. Какой именно суд займется этим делом, пока не оглашалось.