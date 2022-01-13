Кудрин предложил освободить регионы от уплаты страховых взносов по ОМС за детей и пенсионеров

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил передать из регионов на федеральный уровень полномочия по уплате страховых взносов по ОМС за детей и пенсионеров, передает корреспондент Накануне.RU.

Кудрин назвал ключевой проблемой настройку отношений между федеральным центром и регионами, в том числе по перераспределению налогов.

"Регион является площадкой для всех экономических преобразований, там должны быть не только доходы, там должны быть полномочия, там должна быть достаточная свобода рук, там не нужно связывать разными законодательными нормами и регламентами ту работу, которая реализуется субъектами. Есть золотая середина, ее надо настраивать, но мне кажется, это регулирование должно быть ослаблено, а регионы должны иметь больше свободных ресурсов для того, чтобы осуществлять свою деятельность", - заявил он, выступая на Гайдаровском форуме.

Кудрин отметил, что уровень доходов в субъектах очень разный. В девяти регионах собирается 59% всех доходов, в 16 регионах – 72%, в остальных 69 регионах всего 38%. Поэтому федеральный центр обязан через себя перераспределять доходы и направлять в субъекты РФ.

В последние годы сокращаются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Если в 2018 году в доли финансовой поддержки регионов они составляли 50%, то сейчас – около 30%. При этом растет доля целевых трансфертов, по которым "губернаторы не имеют право шагнуть в сторону".

"Я считаю, что нам действительно нужно вернуться к тому, чтобы доля выравнивания несвязанных ресурсов снова поднялась, как минимум до 35%, а со временем до 50%. Надо увеличить и дать свободу субъектам", - подчеркнул он.

Однако остается вопрос слабости доходной базы субъектов. Если начать оставлять доходы в регионах, то они останутся у самых богатых. Поэтому необходимо какие-то расходные полномочия передать на федеральный уровень, чтобы оставить часть ресурсов субъекту. К таким полномочиям, по словам Кудрина, можно отнести оплату страховых взносов ОМС за неработающее население. Только в прошлом году субъекты заплатили в ОМС 783 млрд рублей, в том числе за детей и подростков 305 млрд, за пенсионеров 267 млрд.

"Пенсии это федеральные полномочия, они платятся из Пенсионного фонда. Человек попадает в систему и получает пенсию автоматически, и платить за него могла бы Федерация. Тогда эти 267 млрд пропорционально пенсионерам останутся в субъектах. Здесь мы избегаем этой разности дифференциации в зависимости от доходов. Второй принцип — по детям, такой подход возможен. Вот два-три шага, чтобы существенно настроить наши межбюджетные отношения", - подчеркнул Алесей Кудрин.