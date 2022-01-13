В Чайковском эвакуировали школу из-за распыленного баллончика
В Чайковском эвакуировали школу №2 из-за распыленного перцового баллончика. Информация об эвакуации появилась в соцсетях. Интернет пользователи сообщают, что якобы троих детей после произошедшего увезли с одышкой в больницу, передает корреспондент Накануне.RU.
В краевом минобре информацию о пострадавших не подтвердили.
"Эвакуация проводилась в связи с тем, что кто-то распылил перцовый баллончик. Пострадавших нет. Детей отпустили домой. Завтра все возвращаются к учебе", - пояснили в ведомстве.
Очевидцы сообщают, что якобы баллончик распылил ученик седьмого класса. Им сейчас занимается комиссия по делам несовершеннолетних.
В полиции пока не прокомментировали информацию.