Младшая дочь Назарбаева удалила страницу в Instagram

Младшая дочь первого президента Казахстана Алия Назарбаева сначала ограничила доступ к своему аккаунту в Instagram, а затем и вовсе удалила страницу в соцсети. Это произошло после того, как пользователи и журналисты по открытым данным этого аккаунта предположили, что женщина может находиться в ОАЭ (точнее, там может находиться устройство, с которого был написан последний пост).

Назарбаева сегодня, напомним, опубликовала в своем блоге пост – первый с начала кризиса в Казахстане. В нем она поблагодарила людей, которые поддерживают ее отца (при этом ничего не сказала о его местонахождении и состоянии). Также она заявила, что "это неправильно, когда люди гибнут в мирное время".

Ранее британские СМИ сообщили, что у младшей дочери Назарбаева в Великобритании и других государствах было весьма внушительное имущество на сумму около $300 млн: несколько объектов недвижимости (в том числе особняк в Лондоне), самолет, трасты в офшорах. Также сообщалось, что у Алии была недвижимость в Дубае, оцениваемая в несколько миллионов долларов.

Накануне СМИ сообщили, что старшая дочь Назарбаева – Дарига – несколько дней отсутствует на заседаниях нижней палаты парламента, в которой она является депутатом уже третьего созыва. В ее пресс-службе сообщили, что народная избранница заразилась коронавирусом и находится на больничном.