13 Января 2022
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Астронавты NASA SpaceX Роберт Бенкен и Дуглас Херли перед стартом 27.05.20. (2020) | Фото: NASA/SpaceX

СМИ: Возбуждено дело о хищении у "Роскосмоса" 5 млн рублей через контракт о доставке астронавтов на МКС

Возбуждено уголовное дело по факту хищения у "Роскосмоса" 5,4 млн рублей при исполнении договора о ротации американских членов экипажа МКС. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По его данным, в 2012 году "Роскосмос" и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) заключили договор о проведении летных испытаний космических кораблей "Союз-ТМА" и "Прогресс-М" в части ротации американских членов экипажа МКС и доставки им грузов. Сумма договора составила более 3,8 млрд рублей.

В конце 2013 года руководство ЗАО "Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами" (ЦТП), которому была поручена часть работ, представило в ЦЭНКИ не подтвержденные отчетами акты выполненных работ на сумму 5,4 млн рублей.

По словам источника, эти деньги были похищены. Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В прошлом году Благовещенский городской суд на два месяца арестовал заместителя генерального директора АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) по экономике и финансам Марата Арустамова. Он обвиняется в совершении мошенничества.

Ранее стало известно, что Роскосмос инициировал уголовное дело, по которому задержан Арустамов.

Теги: роскосмос, хищение, астронавты



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