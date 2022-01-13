Рубль и фондовый рынок начали падение на фоне заявлений МИДа о переговорах с НАТО

Рубль и российский рынок акций резко отреагировали на заявления заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова по поводу НАТО, США и возможных санкций.

Так, индекс Мосбиржи упал на 2,2%, рубль потерял против доллара 0,42%.

Рябков жестко подвел итоги переговоров между Россией, США и НАТО. В частности, он заявил, что США и их союзники сказали России "нет" по ключевым пунктам предложений по безопасности. И пока российская сторона не видит оснований для продолжения диалога. Также Рябков заметил, что "Россия найдет альтернативы в случае введения новых санкций США, Москва никогда под них не прогибалась".

Напомним, в НАТО отказались гарантировать отказ от принятия в организацию Грузии и Украины, также там заявили о невозможности "отката" альянса к границам на 1997 год. Москва же заявляла, что никаких вариантов, кроме озвученных, она в переговорах не примет.