УФАС ищет екатеринбуржцев, заключивших договоры по рекламе "Деньги под залог ПТС и автомобиля"

Свердловское управление ФАС собирает информацию о случаях заключения договоров по рекламе "Деньги под залог ПТС и автомобиля", развешанной на трамвайных остановках Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, указанное в рекламе лицо, оказывающее услуги, ранее уже было замечено, как ИП, предоставляющее потребительские займы без имеющейся на это лицензии.

Согласно рекламе, владельцам авто предлагается заключить договоры: купли-продажи транспортного средства и договора финансовой аренды (лизинга), которым только что проданный автомобиль передается бывшему владельцу во временное владение и пользование с правом досрочного выкупа транспортного средства (устанавливается график лизинговых платежей и платежей выкупа транспортного средства).

Привлекался данный ИП ранее по ст.14.56 КоАП РФ еще в середине 2020 года, однако в прошлом году реклама с его именем уже можно было увидеть на остановках "Бакинских комиссаров" (по ул. Победы, 96), "Школа имени Рахманинова" и "Бебеля".

В связи с этим, в целях установления нарушения законодательства о рекламе, а также возможности принятия меры по запрету распространения этой рекламы, Свердловское УФАС России просит жителей Екатеринбурга, заключивших в 2021 году подобные договоры с указанным ИП (либо лицами, действующими по доверенности от его имени), сообщить об этом в управление, обратившись лично по адресу Екатеринбург, ул. Московская, 11, по факсу (343) 377-00-84) или по электронной почте to66@fas.gov.ru.