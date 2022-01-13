Крымских чиновников отправили обойти каждый дом в каждом населенном пункте, чтобы выяснить проблемы граждан

Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился республиканским и муниципальным чиновникам совместно посетить каждый дом в каждом населенном пункте и узнать, какие проблемы беспокоят граждан. Первой в очереди станет Керчь.

"К сожалению, за прошедший год накопилось много невыполненных обязательств и обещаний, что напрямую свидетельствует о низких показателях исполнительской дисциплины, - написал Аксенов в своем Telegram-канале. - В связи с этим принято решение скорректировать формат работы, касающийся выездных мероприятий: силами республиканских органов власти совместно с конкретным муниципальным образованием посетить каждый дом".

"Пилотным проектом выступит город-герой Керчь. Уже сейчас составлен перечень МКД и предполагается, что до 26 января должностные лица обойдут 1434 дома, выявят проблемы и составят отчеты, которые помогут расставить приоритеты по каждому из посещенных объектов", - добавил глава республики.

26 января пройдет итоговое совещание после обхода всех домов.