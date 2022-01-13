13 Января 2022
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Происшествия Крым
подростковая жестокость, наручники, ребенок, убийство (2016) | Фото: news.tut.by

В Керчи задержали подростка за рассылку сообщений о нападении на школу

В Керчи задержали подростка, заявившего о подготовке нападения на школу, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

Девятиклассник разослал текстовые сообщения о планируемом теракте в одной из социальных сетей. Уточняется, что угрозы он разослал из-за неприязни к учащимся и преподавателям школы.

Подросток признал вину, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о ложном сообщении об акте терроризма.

Напомним, в 2020 году в Крыму сотрудники ФСБ задержали двух подростков 2003 и 2004 годов рождения. Сообщалось, что молодые люди готовили теракт и якобы были последователями Влада Рослякова, который устроил массовое убийство в политехническом колледже в Керчи.

В ноябре прошлого года подростки были приговорены к семи и четырем годам лишения свободы.

Теги: керчь, атака на школу, подросток



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