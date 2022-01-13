Хинштейн порадовался, что Бастрыкин не может вносить в Госдуму законопроекты

Глава комитета Госдумы по информполитике, член "Единой России" Александр Хинштейн высказался по поводу предложения главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о возвращении от Росгвардии в МВД контроля за оборотом оружия.

"Слава Богу, Следственный комитет - не является субъектом законодательной инициативы", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале, очевидно намекая, что ему такая идея не по вкусу.

В интервью РИА Новости Бастрыкин заявил, что инициатива СК связана с рядом резонансных происшествий в учебных заведениях. Идея находится на этапе межведомственного обсуждения.

"Чтобы говорить сейчас о необходимости изменения закона, что полномочия нужно от Росгвардии вернуть обратно в МВД, необходимо это обосновать с цифрами и конкретными фактами. Как возросло количество чрезвычайных ситуаций и происшествий, как в них действовали сотрудники Росгвардии и полиции. Почему, по мнению инициаторов таких изменений, возврат этих полномочий от Росгвардии в МВД повлечет за собой изменение ситуации в лучшую, а не в худшую сторону. Сегодня, насколько мне известно, таких данных не собрано. Пока не появится, все остальное – разговоры от лукавого", - цитирует Хинштейна Readovka.

В октябре сообщалось, что Росгвардия подготовила поправки в закон об обращении оружия в части получения разрешения на него.

Об ужесточении порядка выдачи лицензий на оружие в России снова активно заговорили после двух трагических случаев этого года: шутинга в казанской школе и пермском вузе. В обоих случаях убийцы купили оружие легально, получив лицензию.