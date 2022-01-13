На Среднем Урале без вести пропал замначальника штаба воинской части

На Среднем Урале военные следователи Еланского гарнизона выясняют обстоятельства пропажи военнослужащего.

Как сообщили Накануне.RU в Главном военном следственном управлении СК РФ, уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения подполковника Александра Вяткина - заместителя начальника штаба по связи воинской части 31612 (Камышловский район Свердловской области).

Установлено, что 16 сентября 2021 года Вяткин без уважительных причин не прибыл на службу. Вскоре удалось выяснить, что с 26 по 28 сентября военный проживал в гостинице "Мираж", которая находится в станице Ессентукская Ставропольского края.

"В настоящее время его местонахождение неизвестно. Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о совершении противоправных действий в отношении Вяткина, не установлено", - отметили в управлении.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Ведутся и поиски военного.